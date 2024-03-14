Самые БЕСЧУВСТВЕННЫЕ Знаки Зодиака

Люди разных Знаков Зодиака по-разному воспринимают своё и чужое горе. Эмоции для каждого, это поле для творчества и раскрепощения, кто-то предпочитает скрывать эти наброски, кто-то выставляет напоказ, а кто-то не любит брать на себя излишний груз в виде чужих чувств и переживаний.