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Самые БЕСЧУВСТВЕННЫЕ Знаки Зодиака

Люди разных Знаков Зодиака по-разному воспринимают своё и чужое горе. Эмоции для каждого, это поле для творчества и раскрепощения, кто-то предпочитает скрывать эти наброски, кто-то выставляет напоказ, а кто-то не любит брать на себя излишний груз в виде чужих чувств и переживаний.

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