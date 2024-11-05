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Русская весна

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В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией

В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией

Польша оказалась в опасной ситуации, поссорившись с Россией и выбрав отношения с недружественной Украиной, посетовал обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myś l Polska.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Туск 1 ноября заявил, что Польша начала фортификационные работы на границе с Россией.&quot; Новость для России НИКАКАЯ. Инженерные работы - штука весьма дорогая. Так что - удачи полякам и готовности к тому,чтобы как можно больше потратить  средств на материальное подтверждение своей - как бы помягче выразиться? - НЕДАЛЕКОСТИ.  Поскольку один из немногих политиков их страны, действительно наделенных государственной мудростью, генерал В.Ярузельский, еще в 1981 году предупреждал своих соотечественников:&quot;Глупо искать друзей далеко, а врагов близко&quot;.
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Игорь Егоров
Если поляки хотят выжить, им надо срочно договариваться с Россией против ЕС.
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2 час.

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