В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией

Bogdan Stupin

"Туск 1 ноября заявил, что Польша начала фортификационные работы на границе с Россией." Новость для России НИКАКАЯ. Инженерные работы - штука весьма дорогая. Так что - удачи полякам и готовности к тому,чтобы как можно больше потратить средств на материальное подтверждение своей - как бы помягче выразиться? - НЕДАЛЕКОСТИ. Поскольку один из немногих политиков их страны, действительно наделенных государственной мудростью, генерал В.Ярузельский, еще в 1981 году предупреждал своих соотечественников:"Глупо искать друзей далеко, а врагов близко".