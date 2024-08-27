ВС России поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге

Российские бойцы поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. В результате удара пострадали порядка 15 человек, сообщил РИА «Новости» представитель пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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