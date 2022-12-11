Публицист Чесноков: своими заявлениями Данилов подложил Западу свинью

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА заявил о том, что украинская сторона готова атаковать российские территории в случае, если Москва продолжит наносить массированные удары.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА заявил о том, что украинская сторона готова атаковать российские территории в случае, если Москва продолжит наносить массированные удары.
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