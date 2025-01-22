Еще два поселка Ленинградской области получили доступ к природному газу

Общая длина газовых сетей составила 11 километров Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проложили газопроводы в поселки Приветнинский карьер Выборгского района и Западную Лицу Всеволожского района Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии