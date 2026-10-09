Почему Ферстаппена не наказали за обгон Хэмилтона? Полное заявление FIA

Почему Ферстаппена не наказали за обгон Хэмилтона? Полное заявление FIAGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен сохранил поул-позицию спринта Гран При Сингапура, несмотря на обгон Льюиса Хэмилтона под жёлтыми флагами.