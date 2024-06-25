В Севастополе объявили режим ЧС, чтобы ускорить движение денег

Такое решение принял губернатор города Михаил Развожаев на следующий день после трагедии на пляже. Губернатор сообщил: «В Севастополе введен режим ЧС – это нужно для того, чтобы оперативно организовать выплаты пострадавшим и семья погибших в соответствии с федеральным законодательством».