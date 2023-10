Как стало известно накануне, а на самом деле было известно давно, но нашло свои доказательства, при нападении повстанцев и борцов за независимость Палестины из ХАМАС на Израиль, использовалось оружие, попавшее на Ближний Восток из Украины 22:26, Тель-Авив, В сети ещё вчера появились кадры, на которых повстанцы из ХАМАС благодарят украинских торговцев оружием на чёрном рынке […] The post Израильтян убивали оружием с Украины first appeared on Tochka Zрения.