Петербург стал одним из самых благоприятных мегаполисов России

В тройке лидеров также Москва и Нижний Новгород Самыми благоприятными мегаполисами страны, согласно индексу качества городской среды, в 2023 году признаны Москва, Петербург и Нижний Новгород, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
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