Петербург стал одним из самых благоприятных мегаполисов России

В тройке лидеров также Москва и Нижний Новгород Самыми благоприятными мегаполисами страны, согласно индексу качества городской среды, в 2023 году признаны Москва, Петербург и Нижний Новгород, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.