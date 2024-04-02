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Петербургский дневник

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Петербург стал одним из самых благоприятных мегаполисов России

Петербург стал одним из самых благоприятных мегаполисов России

В тройке лидеров также Москва и Нижний Новгород Самыми благоприятными мегаполисами страны, согласно индексу качества городской среды, в 2023 году признаны Москва, Петербург и Нижний Новгород, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

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