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В Архангельске водителям разрешат левый поворот на Обводном канале

В Архангельске водителям разрешат левый поворот на Обводном канале

В Архангельске водителям временно разрешат ехать налево на Обводном каналеВ столице Поморья временно изменится схема движения транспорта.

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