Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт Шаповалов отметил большой шанс открытия второго фронта против Израиля

Эксперт Шаповалов отметил большой шанс открытия второго фронта против Израиля

Кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в интервью «Звезде» о предпосылках для открытия второго фронта против Израиля, шансах его появлеия и как другие мусульманские страны реагируют на конфликт Палестины с Израилем.

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