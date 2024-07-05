Как актриса Моника Витти пошла против стандартов красоты и сама стала лицом эпохи

Мода непостоянна, и это касается не только одежды. Изменяются и стандарты красоты. Если раньше женщинам помогали соответствовать им косметика, диеты и парикмахеры, то сегодня в ход идут еще и «уколы красоты» и пластические операции.
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