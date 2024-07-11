11 июля в Москве и Московской области ожидается жаркая погода

Жаркая погода ожидается в Москве и Московской области 11 июля. По прогнозам Гидрометцентра России, температура воздуха в столице может составить от 27 до 29 градусов Тепла, в пригородных зонах - от 25 до 30 градусов.
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