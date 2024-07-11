Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

248 подписчиков

11 июля в Москве и Московской области ожидается жаркая погода

11 июля в Москве и Московской области ожидается жаркая погода

Жаркая погода ожидается в Москве и Московской области 11 июля. По прогнозам Гидрометцентра России, температура воздуха в столице может составить от 27 до 29 градусов Тепла, в пригородных зонах - от 25 до 30 градусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх