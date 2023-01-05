ДЕРЖАВА.

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В Госдепе заявили, что Вашингтон снял с повестки вопрос о восстановлении СВПД

В Госдепе заявили, что Вашингтон снял с повестки вопрос о восстановлении СВПД

J. Scott Applewhite/AP Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки приняли решение снять с повестки двусторонних отношений с Ираном восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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