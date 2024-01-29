В Германии хотят запретить лутбоксы Как стало известно, правящая коалиция в ...

В Германии хотят запретить лутбоксыКак стало известно, правящая коалиция в Германии хочет в ближайшее время вынести на рассмотрение вопрос касательно ограничения в стране лутбоксов, в том числе возможен даже их полный запрет.
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