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Царьград

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ДТП в Волжском: Hyundai столкнулся с автобусом, пятеро пострадали

ДТП в Волжском: Hyundai столкнулся с автобусом, пятеро пострадали

В городе Волжский Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris, управляемый 36-летней женщиной, столкнулся с автобусом и Lada Granta.

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