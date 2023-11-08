7 продуктов, которые мы привыкли хранить неправильно

Сейчас основная сложность заключается не в том, чтобы купить качественные и полезные продукты. Главная загвоздка состоит в их грамотном хранении, при несоблюдении условий которого еду можно будет выбросить уже через несколько дней.
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