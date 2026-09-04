Профессор Толкачев: в 2026 году наблюдается рост зарплат в IT и строительстве

В России в 2026 году наблюдается рост заработных плат в ряде отраслей, в числе которых строительство, IT и логистика.
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