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В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

Депутат Лантратова предложила перенести «Бессмертный полк» на июль или сентябрь В России нужно перенести шествие «Бессмертного полка» на более позднюю дату, чтобы провести его в очном формате, считает депутат Госдумы Яна Лантратова.

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