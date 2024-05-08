В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

Депутат Лантратова предложила перенести «Бессмертный полк» на июль или сентябрь В России нужно перенести шествие «Бессмертного полка» на более позднюю дату, чтобы провести его в очном формате, считает депутат Госдумы Яна Лантратова.
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