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Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Не соврал, но занимается разжиганием межнациональной розни, в ответ на эту статью в азии накрополят ответ, может даже...Тюркский мир
  • Владимир Алтайцев
    Что  конкретно  написано  не так? Где  автор соврал?Тюркский мир
  • Аркадий Шацкий
    Тот кто писал статью ничем не отличается от азиатских говорунов, действуют под общим руководством.Тюркский мир

Тюркский мир

Тюркский мир

Турецкое НАТО под боком России: ожидание очередного «удара в спину»Ещё в 2021 году на просторах Азии появилась Организация тюркских государств — непонятное политическое образование во главе с Турцией, которое вроде бы ставило своей целью сперва поиск общих корней с другими странами.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Тот кто писал статью ничем не отличается от азиатских говорунов, действуют под общим руководством.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Что  конкретно  написано  не так? Где  автор соврал?
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7 час.
Аркадий Шацкий
Не соврал, но занимается разжиганием межнациональной розни, в ответ на эту статью в азии накрополят ответ, может даже этот же автор под другим ником. Один писака запросто испортит многолетнюю дипломатическую работу. В пример этот дед на велосипеде, такие были всегда, и при союзе, это как бабушка воцерковленная ходит и замечания делает, а автор его назвал самым оскорбительным для казаха словом, зачем? русские его всё равно не поймут.
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2 час.
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