Тюркский мир

Аркадий Шацкий

Не соврал, но занимается разжиганием межнациональной розни, в ответ на эту статью в азии накрополят ответ, может даже этот же автор под другим ником. Один писака запросто испортит многолетнюю дипломатическую работу. В пример этот дед на велосипеде, такие были всегда, и при союзе, это как бабушка воцерковленная ходит и замечания делает, а автор его назвал самым оскорбительным для казаха словом, зачем? русские его всё равно не поймут.