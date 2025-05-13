Турецкое НАТО под боком России: ожидание очередного «удара в спину»Ещё в 2021 году на просторах Азии появилась Организация тюркских государств — непонятное политическое образование во главе с Турцией, которое вроде бы ставило своей целью сперва поиск общих корней с другими странами.
Тюркский мир
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Тот кто писал статью ничем не отличается от азиатских говорунов, действуют под общим руководством.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Что конкретно написано не так? Где автор соврал?
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7 час.
Аркадий Шацкий
Не соврал, но занимается разжиганием межнациональной розни, в ответ на эту статью в азии накрополят ответ, может даже этот же автор под другим ником. Один писака запросто испортит многолетнюю дипломатическую работу. В пример этот дед на велосипеде, такие были всегда, и при союзе, это как бабушка воцерковленная ходит и замечания делает, а автор его назвал самым оскорбительным для казаха словом, зачем? русские его всё равно не поймут.
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2 час.
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