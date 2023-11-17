Представителям США не позволили посетить арестованную журналистку Курмашеву

Сотрудники посольства США в Москве хотели посетить задержанную журналистку Алсу Курмашеву, но им было отказано<strong>Представителям посольства США в России отказали в посещении арестованной в Казани журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* Алсу Курмашевой, имеющей российское и американское гражданство.