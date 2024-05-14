Для удачной фотографии важен удачный момент и правильный ракурс. Большинство подобных фотографий получаются раз в жизни.
Лови момент
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Для удачной фотографии важен удачный момент и правильный ракурс. Большинство подобных фотографий получаются раз в жизни.
Свежие комментарии