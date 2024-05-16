Предприниматель судится с матерью пятерых детей, которая его обидела

Конфликт в Шелтозере аукнулся иском о защите чести и деловой репутации 15 мая в Арбитражном суде Карелии прошло предварительное судебное заседание по иску Вячеслава Горбачева о защите чести, достоинства и деловой репутации к жительнице вепсского села Шелтозеро Екатерины Раевской.