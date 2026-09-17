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Царьград

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Русский путешественник отправился в Таиланд на велосипеде

Русский путешественник отправился в Таиланд на велосипеде

Русский в свой 27-ой день рождения отправился в путешествие на велосипеде из Москвы в Таиланд. За полгода он планирует преодолеть Челябинск, Казахстан, Индию и Китай.

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