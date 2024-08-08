В ООН назвали эскалацией атаку украинских войск на Курскую область

Атака украинских войск на Курскую область повышает риск эскалации ситуации, в Организации Объединенных Наций выступают за деэскалацию, заявил журналистам на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
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