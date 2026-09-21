В России хотят предложить ограничить обряды экзорцизма вне Церкви

В России хотят законодательно запретить проведение частных обрядов экзорцизма.Руководитель движения «Россия Православная» и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов призвал законодательно ограничить любые церемонии изгнания бесов, проводимые вне официальной Русской Православной Церкви.
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