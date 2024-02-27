Почему в карельскую Рускеалу стоит ехать именно зимой

Горный парк «Рускеала», расположенный в самом сердце Карелии, обрел широкую известность среди путешественников: это место притягивает туристов мраморным каньоном, возможностью исследовать подземные гроты, ретро-поездами и шансом отведать традиционные карельские блюда в сочетании с легендарной финской ухой.