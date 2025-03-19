Российский инвестор заинтересован в покупке активов Globaltrans за 766,8 млн долларов

Как сообщили РИА Новости в компании, потенциальный покупатель активов группы железнодорожного оператора Globaltrans — это российский стратегический инвестор, который нацелен на развитие операционного бизнеса.
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