Дымящей свалкой в Медвежьегорске занялась прокуратура

Надзорное ведомство обнаружило, что районная администрация не предприняла должных мер по устранению горения отходов Жалобы жителей Медвежьегорска на сильное задымление из-за тлеющей свалки привлекли внимание районной прокуратуры.
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