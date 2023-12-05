Конор Макгрегор может поучаствовать в выборах президента Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор, подозреваемый в подстрекательстве к беспорядкам в Дублине, произошедших 23 ноября, может участвовать в выборах президента Ирландии.
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