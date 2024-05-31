Европейская молодежь голосует за правых. Обиженные либералы нашли виновных

Правые популисты окучивают демографическую грядку, уставшую от экономической незащищенности и миграции 18-летний ученик типографщика Эрик Либегут (Eric Liebegut) уже знает, за кого он будет голосовать на европейских выборах на следующей неделе — за крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ).