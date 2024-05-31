Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    В ЕС Франция и Германия воспринимаются как дойные коровы. Их доят а они только мычатДве "хромые утки"...
  • Михаил
    Это очень не толерантно. Думаю им надо будет выйти и из ЕС и из НАТО.Британский полити...
  • Денис Волков
    Оккупанты. На этом жили и сейчас живут. Индейцев просто уничтожили"Полоумный седой ...

Европейская молодежь голосует за правых. Обиженные либералы нашли виновных

Европейская молодежь голосует за правых. Обиженные либералы нашли виновных

Правые популисты окучивают демографическую грядку, уставшую от экономической незащищенности и миграции 18-летний ученик типографщика Эрик Либегут (Eric Liebegut) уже знает, за кого он будет голосовать на европейских выборах на следующей неделе — за крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх