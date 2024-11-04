Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров: НАТО собралась вести «оборонительные» бои в зоне Тихого океана

Лавров: НАТО собралась вести «оборонительные» бои в зоне Тихого океана

НАТО не хочет останавливаться только на регионе Евроатлантики, но желает сместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион, претендуя на главенствующую роль там, в том числе проводя так называемые оборонительные бои в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море якобы для защиты земель своих членов.

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