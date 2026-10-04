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Lit Energy Литвина сыграет против СКА рэпера Басты в 6-м туре Кубка Лиги

WINLINE Кубок Лиги , 6-й тур 4 октября, воскресенье Lit Energy – СКА. Начало – в 16:00. Lit Energy: Шит, Чиж, Зуйков, Боженов, Мусса, Алекс, Талалай, Забава, Пшен, Хайрула, Базелюк.

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