Путин: надо сделать всё, чтобы поддержать людей в Авдеевке

Необходимо сделать всё, чтобы поддержать людей в Авдеевке - ПутинКандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, расположенный в Гостином дворе в российской столицу.
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