На что готовы водители, чтобы получить скидку на транспортный налог

Опрос, проведенный Группой Ренессанс страхование и Автотекой (есть в распоряжении «За рулем»), показал, что подавляющее большинство российских автомобилистов (86%) считают себя идеальными водителями, при этом молодежь в возрасте 18-24 лет выделяется особенно высокой уверенностью в себе (88%).