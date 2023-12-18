На что готовы водители, чтобы получить скидку на транспортный налог

Опрос, проведенный Группой Ренессанс страхование и Автотекой (есть в распоряжении «За рулем»), показал, что подавляющее большинство российских автомобилистов (86%) считают себя идеальными водителями, при этом молодежь в возрасте 18-24 лет выделяется особенно высокой уверенностью в себе (88%).
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