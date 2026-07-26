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Царьград

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Три предательства в жизни Александра Малинина: Что не простили даже преданные фанаты?

Три предательства в жизни Александра Малинина: Что не простили даже преданные фанаты?

Александр Малинин долгие годы оставался для публики воплощением утончённой эстрадной романтики: прямая осанка, благородная манера, песни о любви, разлуке и судьбе, голос с надрывом и той самой "белогвардейской" грустью, которая в конце восьмидесятых мгновенно сделала его звездой.

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