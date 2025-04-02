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Мода и Шоу-бизнес

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Спортсменка Ляйсан Утяшева вышла на публику в мини-платье

Спортсменка Ляйсан Утяшева вышла на публику в мини-платье

Спортсменка Ляйсан Утяшева вышла на публику в мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram. Ляйсан Утяшева предпочла для вечера пестрое, черно-красное мини-платье, которое дополнила туфлями на высоких каблуках, очками и сумкой из черной кожи Saint Laurent.

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