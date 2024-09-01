Как Плутон в Козероге повлияет на жизнь знаков зодиака с 3 сентября по 20 ноября 2024 года Ольга ВайленкоС наступлением осени нас ожидает не только смена погодных условий и обновление гардероба, но и важные астрологические перемены.
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