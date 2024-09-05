Герой нашего времени

Людмила Лиханова

Вопрос: почему только сейчас написали? Это не правильно. Человек совершил Подвиг который не каждому по плечу. И он достоин чтобы о нем узнали во-время. Это не только показатель души, но и показатель не важности его национальной принадлежности.