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Герой нашего времени

Герой нашего времени

  Это портрет грузчика из Азербайджана Рза Рзаева, который во время аварии в Новосибирске переносил детей через кипяток.

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Комментарии
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александр почекунин
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5 час.
Галина Чужая
Не важно кто ты - важно какой ты.👍👍👍👍
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5 час.
Людмила Лиханова
Вопрос: почему только сейчас написали? Это не правильно. Человек совершил Подвиг который не каждому по плечу. И он достоин чтобы о нем узнали во-время. Это не только показатель души, но и показатель не важности его национальной принадлежности.
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3 час.

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