Это портрет грузчика из Азербайджана Рза Рзаева, который во время аварии в Новосибирске переносил детей через кипяток.
Герой нашего времени
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр почекунин
Ответить
5 час.
Галина Чужая
Не важно кто ты - важно какой ты.👍👍👍👍
Ответить
5 час.
Людмила Лиханова
Вопрос: почему только сейчас написали? Это не правильно. Человек совершил Подвиг который не каждому по плечу. И он достоин чтобы о нем узнали во-время. Это не только показатель души, но и показатель не важности его национальной принадлежности.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии