Мутко заявил, что тюрьму «Кресты» выставят на продажу за 1 млрд рублей

Дмитрий Гурин

Ну вот вопрос, полистав интернет увидел что самый старый из действующих СИЗО находится у нас в Ростове-на-Дону, Богатяновский централ в самом центре города (пардоньте за тавтологию) на Кировском проспекте построенный в 1768 году!!! Это старше знамениты Владимирско централа (1783) и Матросской тишины (1775) на 15 и 7 лет соответственно. Хотя в нем вроде не сидели политические знаменитости но вот уголовных вполне достаточно. Наш городской мЭрин постоянно толдычит про нехватку средств на развитие города. Так вот тебе и деньги прям на улице г... ЛоХвиненко.