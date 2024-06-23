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Принц Уильям поддержал игроков сборной Англии после 1:1 с Данией. Он сказал им, что это не конец света

Принц Уильям поддержал игроков сборной Англии после 1:1 с Данией. Он сказал им, что это не конец света

Старший сын короля Великобритании Карла III зашел в раздевалку команды после матча с датчанами на Евро-2024.

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