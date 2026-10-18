По сообщениям, на территории Украины произошло несколько событий: масштабный пожар на промышленном предприятии в Волынской области, отключение электроэнергии в Одесской области, взрывы в Одессе и Днепре.
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