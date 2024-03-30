Массовое перемещение Dogecoin на Coinbase коррелирует с падением цен

Dogecoin продемонстрировала снижение цены после значительного торгового периода. Снижение произошло, когда почти 140 миллионов Dogecoin, что эквивалентно более чем 30 миллионам долларов, были переведены на Coinbase, ведущую биржу криптовалют.
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