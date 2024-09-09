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Новости экономики России

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Такой шанс для российских инвесторов выпадает один раз в пять лет

Такой шанс для российских инвесторов выпадает один раз в пять лет

Прошлая неделя на российском фондовом рынке оказалась крайне эмоциональной на события:1. Во-первых, были переписаны 16-месячные минимумы по индексу Мосбиржи, который практически достиг того самого знакового уровня в 2500 пунктов, развернувшись в районе 2513 пунктов.

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