Такой шанс для российских инвесторов выпадает один раз в пять лет

Прошлая неделя на российском фондовом рынке оказалась крайне эмоциональной на события:1. Во-первых, были переписаны 16-месячные минимумы по индексу Мосбиржи, который практически достиг того самого знакового уровня в 2500 пунктов, развернувшись в районе 2513 пунктов.