Депутат Цветкова внесла в Госдуму проект закона о переименовании Волгограда и Петербурга в Сталинград и Ленинград.
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Сталинград и Ленинград принадлежат всей стране, а не местным властям. А вот от Путина хотелось бы услышать, что он вообще строит и каким видит общество страны.