Часть фигурантов дела Лерчек скрылись от следствия

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Другие участники уголовного дела в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), приговоренной к условному сроку и штрафу, а также ее бывшего супруга и его экс-партнера, скрылись от правоохранительных органов.