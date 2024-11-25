Как сделать обувь водонепронецаемой: 10 гениальных лайфхаков

Осенью и зимой многие приходит необходимость защищать свою обувь от влаги. К счастью, есть несколько простых и эффективных способов сделать обувь водонепроницаемой, продлевая её срок службы и сохраняя внешний вид.
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