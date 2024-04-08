О редких образцах бронетехники на фронте

Юрий Ильинов

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Координатора, указавшего «Крокус Сити Холл» в качестве места для атаки и пути отхода к границе с Украиной, зовут Сайфулло, заявили обвиняемые в теракте на допросе, кадры которого показали в программе «Вести недели» на канале «Россия 1». https://vk.com/video-27532693_456319376 «Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — сказал один из них. Теракт в «Крокусе» Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек. По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников. Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.