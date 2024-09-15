Юлия Чичерина и ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа выступили перед бойцами группировки «Север»

Концерт прошел под открытым небом Заслуженная артистка России Юлия Чичерина и солисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа выступили для военнослужащих подразделений группировки войск «Север» в тыловом районе зоны СВО, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.