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Петербургский дневник

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Юлия Чичерина и ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа выступили перед бойцами группировки «Север»

Юлия Чичерина и ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа выступили перед бойцами группировки «Север»

Концерт прошел под открытым небом Заслуженная артистка России Юлия Чичерина и солисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа выступили для военнослужащих подразделений группировки войск «Север» в тыловом районе зоны СВО, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

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