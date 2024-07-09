FPV-дрон как главная проблема современной войны. Надо срочно решать вопрос с дронами-камикадзе После материала об изменениях, которые принесло применение новейших или ранее мало применяемых систем вооружения в тактику и стратегию современного боя разгорелась дискуссия о том, как купировать одну из самых опасных угроз для бойцов и техники – дроны вообще и особенно FPV-дроны.
FPV-дрон как главная проблема современной войны. Надо срочно решать вопрос с дронами-камикадзе
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Бесполезный танковый биатлон пригодился на реальной войне , на СВО ? Не пригодился ! Так и снайперы - устаревшая военная *песня*...Современные *цифролеты-дроны* - вот лучшие снайперы сейчас ! Дроны видят противника на несколько км ...Залетают в любой блиндаж или окоп ...И бьют не пулей , а разными мощными снарядами ...
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8 час.
Юрий Ильинов
Да! А может уже настало время, когда устареют войны? Неужели не видим мирных урегулирований конфликтов?
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3 час.
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